Ученый перечислил простые способы оздоровить кишечник

Здоровый иммунитет во многом зависит от нормальной работы кишечника. Британский ученый рассказал, как можно привести кишечник в порядок, соблюдая всего пять несложных в выполнении правил.

Первым делом необходимо включить в свой ежедневный рацион клетчатку. Ею богаты многие овощи, фрукты и бобовые, утверждает профессор пищевой микробиологии Гленн Гибсон из Университета Рединга (Великобритания). Дефицит клетчатки может спровоцировать ожирение, диабет и обострение хронических заболеваний, напомнил специалист.

Во-вторых, профессор Гибсон советует подкармливать свой кишечник пробиотиками и пребиотиками. Первые содержатся в йогуртах, вторые – в луке, чесноке, холодном картофеле и фасоли.

В третьих, следует исключить из рациона жирную и сладкую пищу. В четвертых – избегать стрессов, поскольку они способны изменять уровень кровотока и секреторную функцию кишечника. Пятое правило профессора Гибсона гласит: начинайте свой день со стакана чистой воды за 40 минут до завтрака, а также пейте чистую воду в течение дня, передает РИА ФАН.