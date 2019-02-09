Олени-зомби заполонили Северную Америку

На территории США и Канады смертельный вирус поражает оленей. Хроническое истощающее заболевание в народе уже прозвали зомби-вирусом. Впервые болезнь обнаружили в 1967 году.

Больных животных встречали уже в 24 штатах Америки и в двух провинциях Канады, сообщает РИА Новости. Заболевание воздействует на головной и спинной мозг оленей, вызывая дегенерацию, снижение веса, координации и ориентации и повышенную агрессию. Заболевание не всегда возможно диагностировать сразу – в некоторых случаях с момента заражения до появления первых симптомов может пройти несколько лет.

Учёные не исключают варианта, что заболевание может передаваться человеку через оленину. Пока случаев болезни у людей зафиксировано не было, но исследователей настораживает, что при поедании сырого оленьего мяса макакам передавался вирус.