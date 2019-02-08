Медики рассказали, как часто следует принимать душ

Недавно медиками были получены результаты исследования под руководством доктора Стивенсона из клиники Кливленда, дающие ответ на вопрос, как часто современному человеку необходимо мыться.

Как оказалось, ежедневный прием водных процедур не является обязательным условием соблюдения личной гигиены. Напротив: кожа лишается защитного барьера, становясь мишенью для всевозможных аллергенов и бактерий.

Правда, следует оговориться, что речь идет о среднестатистическом представителе рода человеческого. Спортсмены и люди, чья трудовая деятельность сопряжена с химией, физическими усилиями - являются исключением...