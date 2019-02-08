Легкий способ уберечься от инсульта головного мозга порекомендовали специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали доступный для всех способ предотвращения инсульта головного мозга. Данный вопрос раскрыт в публикации, появившейся в СМИ.

Как пишет сайт kolmovo.ru, для того, чтобы уберечься от опасной для жизни болезни, необходимо регулярно употреблять оливковое масло. Исследования, которые осуществили медики, продемонстрировали, что данный продукт значительно снижает риск развития инсульта.

Кроме того, врачи рекомендовали людям, которые хотят защититься от данного недуга, есть орехи, содержащие витамины А и Е, и спаржу, нормализующую артериальное давление, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что кардиолог из Белоруссии рассказал о способе, который поможет спастись от внезапной смерти из-за проблем с сердцем. Специалист порекомендовал проходить обследования у докторов.