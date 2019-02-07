Американские ученые выявили причину повышенной раздражительности

Специалисты из Университета Айовы в США в ходе проведенных научных исследований выяснили, какой жизненный фактор ведет к увеличению раздражительности человека в два раза. Причиной оказалось время.

Время, затраченное на сон. В эксперименте приняли участие две группы студентов. Первая группа следовала привычному и правильному режиму - респонденты спали по 7 часов в сутки.

Второй группе отводилось на сон на два часа меньше, в результате чего их отдых длился в среднем от четырех до пяти часов в сутки. Утром обе группы уходили на занятия. С одним дополнением..