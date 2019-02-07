Белорусский кардиолог Александр Мрочек порекомендовал способ спасения от внезапной смерти из-за проблем с сердцем. Специалист процитирован в материале, который некоторое время назад появился в отечественной блогосфере.

По словам специалиста, если у человека имеются родственники с сердечными патологиями, он должен регулярно обследоваться у врача. Как отметил Мрочек, в настоящее время кардиологи располагают множеством средств, которые позволяют проводить профилактику данных недугов и лечить их. Даже если у пациента обнаружены факторы риска внезапной смерти, на них можно воздействовать, процитировал доктора один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сегодня сообщалось, что в российском интернет-сегменте выложили материал, в котором перечислены лекарственные средства, способствующие повышению артериального давления. К этим препаратам следует относиться осторожно.