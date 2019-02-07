Список провоцирующих гипертонию лекарственных препаратов опубликовали в сети
7 февраля 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликован список лекарственных препаратов, повышающих артериальное давление. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Канал «Путь к здоровью» в «Яндекс. Дзен» пишет, что необходимо с осторожностью относиться к следующим лекарствам:
1. противовоспалительные нестероидные средства;
2. препараты от ОРВИ и кашля;
3. лекарства от мигрени;
4. средства для похудения;
5. тонизирующие настойки.
Ранее в четверг сообщалось, что специалисты в области здравоохранения обозначили четырнадцать признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.