Список провоцирующих гипертонию лекарственных препаратов опубликовали в сети

Опубликован список лекарственных препаратов, повышающих артериальное давление. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал «Путь к здоровью» в «Яндекс. Дзен» пишет, что необходимо с осторожностью относиться к следующим лекарствам:

1. противовоспалительные нестероидные средства;

2. препараты от ОРВИ и кашля;

3. лекарства от мигрени;

4. средства для похудения;

5. тонизирующие настойки.

Ранее в четверг сообщалось, что специалисты в области здравоохранения обозначили четырнадцать признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.