Возможные первые симптомы онкологического заболевания обозначили специалисты
7 февраля 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения назвали признаки, которые могут свидетельствовать о появлении в организме человека злокачественного новообразования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в СМИ.
Сайт bbc.com пишет, что поводом для беспокойства является наличие следующих симптомов:
1. необычные узелки ткани;
2. затяжной кашель;
3. изменения в работе кишечника;
4. неожиданные кровотечения;
5. необъяснимое похудение;
6. хроническая усталость;
7. необъяснимые боли;
8. образование новых родинок;
9. появление проблем с мочеиспусканием;
10. необычные изменения груди;
11. потеря аппетита;
12. появление незаживающей язвочки;
13. регулярные расстройства пищеварения;
14. обильное потоотделение ночью.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали шесть самых опасных паразитов, живущих в человеческом теле.