Возможные первые симптомы онкологического заболевания обозначили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения назвали признаки, которые могут свидетельствовать о появлении в организме человека злокачественного новообразования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в СМИ.

Сайт bbc.com пишет, что поводом для беспокойства является наличие следующих симптомов:

1. необычные узелки ткани;

2. затяжной кашель;

3. изменения в работе кишечника;

4. неожиданные кровотечения;

5. необъяснимое похудение;

6. хроническая усталость;

7. необъяснимые боли;

8. образование новых родинок;

9. появление проблем с мочеиспусканием;

10. необычные изменения груди;

11. потеря аппетита;

12. появление незаживающей язвочки;

13. регулярные расстройства пищеварения;

14. обильное потоотделение ночью.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали шесть самых опасных паразитов, живущих в человеческом теле.