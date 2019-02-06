Шесть самых опасных живущих в человеке паразитов назвали медики

Специалисты в сфере здравоохранения назвали шесть самых опасных паразитов, живущих в теле человека. Соответствующий список приведен в публикации, появившейся на страницах издания «СПИД-инфо».

В перечне присутствуют:

1. Неглерия Фоулера, простейший организм, питающийся человеческим мозгом;

2. Онхоцеркоз, червь, поражающий роговицу глаза и вызывающий слепоту;

3. Филярия Банкрофта, круглые черви, провоцирующие «слоновью болезнь»;

4. Лоа лоа, еще один «глазной» червь, который может мигрировать по всему организму в течение нескольких лет;

5. Ришта, круглые глисты, прогрызающие насквозь кишечник;

6. Усатая ванделлия, пресноводная рыбка-вампир, проникающая в мочеиспускательный канал.