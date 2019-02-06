Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда перечислили кардиологи

Специалисты в области кардиологии обозначили сигналы организма о скором наступлении инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Как отмечает сайт vesti-yamal.ru, ежегодно в Российской Федерации от проблем с сердцем умирают свыше 700 тысяч человек. Значительную часть летальных случаев можно предотвратить с помощью оперативного врачебного вмешательства или профилактики.

Следует обеспокоиться своим здоровьем и немедленно обратится к доктору, если наблюдаются следующие симптомы:

1. вздутие, тошнота, желудочная боль;

2. одышка;

3. внезапное облысение;

4. аритмия и тахикардия;

5. сильная потливость.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российской блогосфере выложили материал, в котором перечислены основные признаки наступающего инфаркта. В опубликованном списке присутствуют восемь симптомов.