Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда перечислили кардиологи
6 февраля 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области кардиологии обозначили сигналы организма о скором наступлении инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Как отмечает сайт vesti-yamal.ru, ежегодно в Российской Федерации от проблем с сердцем умирают свыше 700 тысяч человек. Значительную часть летальных случаев можно предотвратить с помощью оперативного врачебного вмешательства или профилактики.
Следует обеспокоиться своим здоровьем и немедленно обратится к доктору, если наблюдаются следующие симптомы:
1. вздутие, тошнота, желудочная боль;
2. одышка;
3. внезапное облысение;
4. аритмия и тахикардия;
5. сильная потливость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российской блогосфере выложили материал, в котором перечислены основные признаки наступающего инфаркта. В опубликованном списке присутствуют восемь симптомов.