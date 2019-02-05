Причиной агрессии подростков являются сладости

Научные сотрудники израильского Университета имени Бар-Илана в ходе масштабного исследования, проведенного в более чем 20 странах мира, обнаружили, что сахар может являться причиной агрессии.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие более 137 тысяч подростков, специалисты наблюдали за рационом подопечных и их поведением: возникновением конфликтов, тягой к алкоголю, сигаретам и дракам.

Результаты позволили ученым сделать вывод, что проблемными подростки становятся отнюдь не из-за неправильного воспитания (или его отсутствия), не из-за благосостояния семьи или иных факторов. Виной всему - сахар...