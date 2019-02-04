Психиатр назвала основные признаки зависимости от соцсетей

Излишне долгoе пребывание в соцсетях мoжет привeсти к неправильной самооценке, фрустрации и депрессии. Немецкий психиатр, доктор наук Ирис Хаут, рассказала об основных признаках зависимости.

По ее словам, особенно такому негативному воздействию "онлайн-режима" подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить пристальное внимание на их текущее поведение, передает РИА Новости.

Хаут считает, что родителям стоит начать беспокоиться, если ребенок проводит в соцсетях более 2 часов в день: из-за длительного нахождения там дети могут стать равнодушными к происходящему в реальности.

Ребенок может начать прогуливать уроки, пренебрежительно относиться к домашним заданиям, становиться замкнутым и избегать общения как со сверстниками, так и с другими людьми, "сбегая" в виртуальную реальность.

Однако, тревожные сигналы могут исходить и от взрослых людей: превалирование времяпрепровождения в сети Интернет, отказ от социальной жизни, общения с родственниками, детьми, игнорирование физических контактов.