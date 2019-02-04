В больнице Ростова-на-Дону за просмотр телевизора нужно заплатить

О тарифах на просмотр телевизора в больнице скорой медицинской помощи №2 Ростова-на-Дону пожаловался один из пациентов. Он разместил пост в социальной сети, а многие комментаторы подтвердили правдивость слов мужчины.

Мужчина заснял на видео процесс оплаты телевизора, а потом выложил ролик в группу города в соцсети, сообщает Lenta.Ru. На записи электрик собирает с пациентов больницы деньги за просмотр телевизора. Тариф – 50 рублей в день. Кто-то платит оптом на несколько дней вперёд, некоторые предпочитают производить оплату ежедневно.

Комментаторы отметили, что такая ситуация в больнице уже не первый год. Причём, как выяснилось, цены на телевидение варьируются в зависимости от отделения. «Лежал в 16-м году в ЛОР — там тогда полтос за неделю был. А в 18-м уже стольник, в хирургии», рассказал один из подписчиков.

«Почему такие расценки? 90-е, что ли, наступили? Разберитесь, пожалуйста, с телевизорами платными в этой больнице», - пожаловался на происходящее региональному министру здравоохранения автор поста.