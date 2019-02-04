Восемь основных симптомов наступающего инфаркта миокарда перечислили в сети
4 февраля 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены восемь основных признаков наступающего инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.
Канал «Women's Health Россия» в «Яндекс. Дзен» пишет, что при инфаркте очень важную роль играет временной фактор. Оперативное распознавание сердечного недуга может спасть пациенту жизнь.
Главные симптомы инфаркта таковы:
1. сильная боль в области груди;
2. распространение болевых ощущений на левую половину тела;
3. нарушения дыхания;
4. головокружение и дурнота;
5. обильное потоотделение;
6. беспричинная тошнота;
7. немотивированная слабость;
8. аритмия.
Ранее сообщалось, что в русскоязычном интернет-сегменте выложили материал, в котором перечислены продукты, провоцирующие инсульт головного мозга. В список, в частности, попали фастфуд, майонез и чипсы.