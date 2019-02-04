Восемь основных симптомов наступающего инфаркта миокарда перечислили в сети

Обозначены восемь основных признаков наступающего инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.

Канал «Women's Health Россия» в «Яндекс. Дзен» пишет, что при инфаркте очень важную роль играет временной фактор. Оперативное распознавание сердечного недуга может спасть пациенту жизнь.

Главные симптомы инфаркта таковы:

1. сильная боль в области груди;

2. распространение болевых ощущений на левую половину тела;

3. нарушения дыхания;

4. головокружение и дурнота;

5. обильное потоотделение;

6. беспричинная тошнота;

7. немотивированная слабость;

8. аритмия.

Ранее сообщалось, что в русскоязычном интернет-сегменте выложили материал, в котором перечислены продукты, провоцирующие инсульт головного мозга. В список, в частности, попали фастфуд, майонез и чипсы.