Сотрудницу больницы уволили из-за нехватки посуды

В больнице Краснодара уволили работницу столовой за то, как она подала детям еду. Ребята получили на завтрак кашу и омлет, которые женщина положила в одну тарелку.

Мать одного из ребят выложила в соцсеть фотографию завтрака в детском отделении. На снимке тарелки с кашей, в которой лежат куски омлета. Женщину очень возмутило такое отношение к детям, она даже сравнила подобное питание с едой для собак.

«Детям принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу, так как не хватило тарелок. Никто из детей завтракать не стал, персонал очень удивился, почему. Нелюди», - прокомментировала такой завтрак мать маленького пациента.

Кроме того, женщина отметила, что во взрослом отделении той же больницы завтрак подали нормально, в разной посуде.

В больнице заявили, что в ходе проведённой проверки сотрудницу раздачи питания уволили, передаёт РИА Новости. Также ведутся разбирательства по поводу слишком жидкой каши.