Учёный из Японии рассказал, как часто нужно плакать, чтобы избавиться от стресса
3 февраля 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Худфими Йошида из Японии уверяет, что слёзы положительно сказываются на эмоциональном состоянии людей. Те, кто часто плачет, меньше подвержены стрессам и успешнее в карьере.
Японский учёный пришёл к выводу, что плакать нужно не реже одного раза в неделю, передаёт Дни24. Согласно его наблюдениям, люди, соблюдающие эту рекомендацию, менее склонны к конфликтам, лучше переносят стрессовые ситуации, а также динамичнее развиваются в профессиональном плане.
Йошида объясняет это тем, что во время плача человек избавляется от негативных эмоций, что позволяет в последствии четче мыслить, да и просто быть счастливее.