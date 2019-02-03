Учёный из Японии рассказал, как часто нужно плакать, чтобы избавиться от стресса

Худфими Йошида из Японии уверяет, что слёзы положительно сказываются на эмоциональном состоянии людей. Те, кто часто плачет, меньше подвержены стрессам и успешнее в карьере.

Японский учёный пришёл к выводу, что плакать нужно не реже одного раза в неделю, передаёт Дни24. Согласно его наблюдениям, люди, соблюдающие эту рекомендацию, менее склонны к конфликтам, лучше переносят стрессовые ситуации, а также динамичнее развиваются в профессиональном плане.

Йошида объясняет это тем, что во время плача человек избавляется от негативных эмоций, что позволяет в последствии четче мыслить, да и просто быть счастливее.