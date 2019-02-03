В каком возрасте особенно стоит опасаться ожирения

В Минздраве рассказали, что люди после 55 лет особенно склонны к ожирению. Специалисты связывают это со снижением активности и нежеланием отказываться от привычного рациона.

Вкусно или полезно: как насытиться вредной пищей и при этом не есть её

«Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её», - объяснил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Также специалисты отмечают, что в последние годы ожирение становится проблемой и более молодого поколения, сообщает RT. Это связывают с тем, что люди плохо разбираются в вопросах правильного питания. Эксперты уверены, что для решения проблемы необходимо с детства уделять внимание здоровому рациону, а также больше времени проводить активно: в занятиях спортом или долгих регулярных прогулках.