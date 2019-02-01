Провоцирующие инсульт головного мозга продукты перечислила врач-диетолог

Врач-диетолог назвала продукты питания, чрезмерное употребление которых провоцирует инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в русскоязычном интернет-сегменте.

Как пишет сайт grodno24.com, в данный момент инсульт является одной из основных причин инвалидности в мире. Среди факторов, которые приводят к опасному недугу, - неправильное питание.

Специалист в области здравоохранения Елена Толоконникова, ставшая собеседником журналистов, порекомендовала людям, которые хотят уберечься от инсульта, отказаться от любого фастфуда, так как он содержит много жира. Также не следует злоупотреблять сладкой газированной водой, майонезом, чипсами, сухариками с ароматизаторами, солеными орешками.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты обозначили главные признаки скорого инсульта.