Основные предвестники скорого инсульта головного мозга раскрыли специалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть предвестников скорого инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российском интернет-сегменте.

Как пишет сайт fb.ru, каждый год медики регистрируют в мире порядка 800 тысяч случаев инсульта. Чтобы свести к минимуму последствия данного опасного заболевания, необходимо знать его главные симптомы. Из процитированной публикации следует, что их шесть. Это:

1. неожиданно возникшие проблемы со зрением;

2. внезапное повышение артериального давления;

3. беспричинные головокружения и сильная усталость;

4. болевые ощущения, скованность в области плеч и шеи;

5. сильная головная боль;

6. онемение одной стороны туловища.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики посоветовали легкие способы снизить давление без таблеток.