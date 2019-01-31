Основные предвестники скорого инсульта головного мозга раскрыли специалисты
31 января 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть предвестников скорого инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российском интернет-сегменте.
Как пишет сайт fb.ru, каждый год медики регистрируют в мире порядка 800 тысяч случаев инсульта. Чтобы свести к минимуму последствия данного опасного заболевания, необходимо знать его главные симптомы. Из процитированной публикации следует, что их шесть. Это:
1. неожиданно возникшие проблемы со зрением;
2. внезапное повышение артериального давления;
3. беспричинные головокружения и сильная усталость;
4. болевые ощущения, скованность в области плеч и шеи;
5. сильная головная боль;
6. онемение одной стороны туловища.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики посоветовали легкие способы снизить давление без таблеток.