Какая связь между кошками и шизофренией

Одна из разновидностей внутриклеточных паразитов, встречающаяся у пушистых питомцев, может стать причиной шизофрении. Токсоплазма, обитающие в кишечнике кошек, увеличивает риск развития психического заболевания у человека.

В исследованиях поучаствовали более восьмидесяти тысяч человек. Учёные исследовали кровь доноров и обнаружили, что у трёх тысяч испытуемых присутствуют психические отклонения. После исследования анализов этих людей специалисты сделали вывод, что полученная от домашних любимцев инфекция повышает риск развития шизофрении в половину. Отмечается и то, что паразит оказался в организме людей раньше, чем появились признаки болезни.

Паразиты могут оказаться в человеческом организме через сырое мясо, содержащее в себе личинки таксоплазмы, или же через контакт с заражённой домашней кошкой, сообщает РИА Новости.