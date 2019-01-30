Российские школы уходят на карантин

В России растёт число заболевших гриппом и ОРВИ. В некоторых регионах страны количество больных превысило прогнозы. Власти городов закрывают на карантин детские сады и школы.

Роспотребнадзор отмечает, что порог заболеваемости превышен более чем в двадцати городах. Во многих школах страны детей переводят на домашнее обучение, передаёт Мир24.

«Школы закрываются до особого распоряжения, из-за того, что детей заболевает все больше. В понедельник было одно количество, а во вторник уже в два раза больше», рассказал директор Департамента социальной политики Кургана Игорь Постовалов.

Помимо перевода учебных заведений на карантин, власти многих городов решили на ограничение или даже полную отмену всех социальных мероприятий. Президент страны призвал медиков активнее работать с населением и заранее информировать о способах профилактики заболеваний.