Врачи спасли малыша, на которого свалился телевизор

Маленький пациент столичной больницы имени Сперанского попал к врачам в результате несчастного случая - на непоседливого двухлетнего ребёнка упал телевизор.

«Маленький пациент поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии в коме, по шкале Глазго — восемь-девять баллов. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно он не мог», - рассказали о произошедшем в пресс-службе департамента здравоохранения. Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлые травмы, в том числе ушиб головного мозга и перелом свода черепа.

Согласно предположениям, малыш случайно задел тяжёлый ламповый телевизор, который упал ему на голову, передаёт РИА Новости. К счастью, врачам удалось помочь мальчику даже без оперативного вмешательства, и сейчас ребёнка уже выписали из больницы.