Девять продуктов для снижения высокого давления порекомендовали специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали девять продуктов, употребление которых помогает сбить высокое артериальное давление. Об этом рассказывается в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт usolie.info, медики советуют гипертоникам включить в свой рацион в первую очередь бананы. Полезность данной ягоды определяется тем, что она богата калием, который сводит к минимуму воздействие на организм натрия.

Также врачи рекомендуют людям, страдающим от высокого давления, смородину, клубнику, малину, авокадо, папайю, апельсины, мандарины и грейпфруты, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой перечислены ранние симптомы развивающегося инсульта. Человек, который знает данные признаки, может спасти жизнь своим близким.