Ранние признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в сети
28 января 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены ранние симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российской блогосфере.
Автор канала «Жизнь с новой почкой» в «Яндекс. Дзен» пишет, что распознать смертельно опасную болезнь можно, если знать следующие ее признаки.
1. Человека, у которого заподозрили недуг, нужно попросить улыбнуться. При инсульте будет явным нарушение симметрии уголков рта.
2. Поговорите немного с больным. Если его речь невнятная и путанная, вызывайте медиков.
3. Попросите человека поднять руки вверх. При инсульте наблюдается нарушение симметрии действий.
В процитированной публикации отмечается, что оперативное обращение к специалистам в случае обнаружения какого-либо из этих симптомов ускорит выздоровление пациента и, возможно, спасет ему жизнь.