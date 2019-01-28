Ранние признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в сети

Обозначены ранние симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российской блогосфере.

Автор канала «Жизнь с новой почкой» в «Яндекс. Дзен» пишет, что распознать смертельно опасную болезнь можно, если знать следующие ее признаки.

1. Человека, у которого заподозрили недуг, нужно попросить улыбнуться. При инсульте будет явным нарушение симметрии уголков рта.

2. Поговорите немного с больным. Если его речь невнятная и путанная, вызывайте медиков.

3. Попросите человека поднять руки вверх. При инсульте наблюдается нарушение симметрии действий.

В процитированной публикации отмечается, что оперативное обращение к специалистам в случае обнаружения какого-либо из этих симптомов ускорит выздоровление пациента и, возможно, спасет ему жизнь.