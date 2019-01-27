Названы 5 самых полезных для сердца продуктов

Ученые Британской диетической ассоциации (BDA) составили список из 5 продуктов, которые приносят наибольшую пользу для работы сердца. Перечень опубликован в газете Sunday Express. Список разрушающих здоровье сердца человека продуктов появился в сети

На первое место данного рейтинга специалисты поставили цельнозерновые продукты: коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу, ржаной хлеб и лебеду, передают "Известия".

Вторыми в список вошли плоды растений семейства бобовые. Диетологи утверждают, что их ежедневное употребление на пять процентов снижает уровень одного из главных врагов сердца - холестерина.

Следом в списке нужных сердцу продуктов идут фрукты и овощи. Помимо общеизвестной полезной клетчатки они содержат калий, который позволяет организму контролировать уровень кровяного давления.

Замыкает рейтинг рыба. Омега-3 жиры, которые в ней содержатся, способствуют укреплению сердца. По данным специалистов, четыре порции рыбы в неделю на 21% снижают риск сердечного приступа.