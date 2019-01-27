Какой чай может предотвратить рак

Учёным из Соединённых Штатов удалось выяснить, что некоторые виды чая способны предотвратить рак груди. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав состояние здоровья жителей одного из регионов Китая.

Оказалось, что в провинции Фуцзянь показатель людей, страдающих от рака молочной железы на треть меньше, чем во всей остальной стране. Учёные в ходе проведения некоторых анализов пришли к выводу, что происходит это благодаря некоторым видам чая, сообщает Мир24.

Учёные советуют для профилактики рака груди регулярно употреблять китайский улун и зелёный чай. «Для того чтобы не стать мишенью заболевания, можно в качестве профилактики обращаться к этим двум видам чая», - советуют исследователи.