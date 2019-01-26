Как остановить выпадение волос

Ни для кого не секрет, что для решения проблемы и устранения ее последствий необходимо установить первопричину. Справедлив такой подход и к выпадению волос. И здесь на помощь приходят трихологи.

Специалисты назвали четыре основные причины потери волос. Во-первых, в группе риска находятся любительницы сложных причесок, поскольку различные укладки негативно воздействуют на волосяные фолликулы.

Второй причиной, как ни странно, являются стрессовые ситуации. Для того, чтобы избежать негативных последствий в современном динамичном ритме жизни, рекомендуется уделять время занятиям йогой и медитацией.

Повышение уровня инсулина в крови также сказывается на состоянии кожи головы не лучшим образом. Его, в свою очередь, вызывает чрезмерное увлечение сладостями, которое следует по возможности ограничить.

Четвертой причиной является недостаток витаминов и микроэлементов, который связан с неправильным питанием или соблюдением жесткой диеты, и не идет на пользу волосам, сообщает интернет-издание Дни24.