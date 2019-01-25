Как зимой помочь своему иммунитету

Диетолог Рик Хэй поделился пятью хитростями о том, как позаботиться о своём иммунитете и избежать болезней в самое холодное время года. Советы оказались на удивление простыми.

Для начала диетолог советует включить в свой рацион разноцветные фрукты и овощи. Помимо того, что яркие цвета могут поднять настроение и помочь избавиться от зимней хандры, содержащиеся в них фитонутриенты помогают бороться с инфекциями.

Также Хэй рекомендует обратить внимание на пряные супы с большим количеством разнообразных специй и трав. Такие приправы, как орегано, имбирь, чеснок и куркума оказывают антибактериальный эффект, а также из свойство улучшать циркуляцию крови помогает согреться в холода.

Третьим секретом является употребление свежевыжатых фруктовых и овощных соков, действие которых сравнимо с действием пребиотиков.

Ещё к хитростям относятся биодобавки. Такие витамины как A, C и D можно с лёгкостью найти в любой аптеке, но при этом они являются сильным подспорьем для иммунной системы в борьбе с вирусами.

В довершение всего Хэй посоветовал обратить свой взор на бузину и шалфей, которыми издавна лечили простудные заболевания, сообщает Мир24.