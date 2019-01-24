Ученые назвали продукты, повышающие риск преждевременной смерти

Группа ученых из университета Айовы назвала продукты, употребление которых провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и значительно повышает риск преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие более ста тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В ходе эксперимента исследователи учитывали образ жизни, физическую активность, вредные привычки и индекс массы тела участниц. Научные наблюдения продолжались в течение восемнадцати лет.

В результате ученые выяснили, что регулярное употребление жареной пищи повышает риск преждевременной смерти на 8%. В частности, жареная рыба повышает риск на 7%, а жареная курица – на 13%.

«Сокращение потребления жареных продуктов может оказать клинически значимое воздействие на весь спектр общественного здравоохранения», - прокомментировали ученые результаты своего исследования.

Исследователи также напомнили, что в список «смертельно опасных» продуктов входят картофель фри, чипсы, тако, тортилья и другие жареные продукты, и посоветовали по возможности исключить эту пищу из своего рациона, передает РИА Новости.