Названы 6 основных признаков простатита

Как известно, здоровье человека - довольно хрупкая вещь, которую следует беречь. А когда речь заходит о мужском здоровье, возможные проблемы способны вызвать панику у представителей сильного пола.

Одним из самых распространенных мужских вопросов при обращении к медикам в наше время является вопрос о простатите. Причем, до недавнего времени он был характерен для мужчин возраста 45-65 лет.

Теперь же врачи все чаще диагностируют простатит у 20-30-летних мужчин. Какие факторы могут привести к развитию данного заболевания, чем оно может грозить и каковы основные признаки простатита?