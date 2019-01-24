Названы 6 основных признаков простатита
24 января 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Как известно, здоровье человека - довольно хрупкая вещь, которую следует беречь. А когда речь заходит о мужском здоровье, возможные проблемы способны вызвать панику у представителей сильного пола.
Одним из самых распространенных мужских вопросов при обращении к медикам в наше время является вопрос о простатите. Причем, до недавнего времени он был характерен для мужчин возраста 45-65 лет.
Теперь же врачи все чаще диагностируют простатит у 20-30-летних мужчин. Какие факторы могут привести к развитию данного заболевания, чем оно может грозить и каковы основные признаки простатита?
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