В Армении от онкологии будут лечить за счёт государства

Министр здравоохранения Армении заявил, что операции. Необходимые для лечения онкологии будут происходить за счёт Республики. Арсен Торосян отметил, что в 2019 году власти увеличили финансирование в этой области.

В нынешнем году в Армении финансирование лечения онкологических заболеваний увеличили более чем на 95 миллионов рублей. Ранее Республика покрывала не полную стоимость операций. Теперь нуждающиеся в оперативном вмешательстве граждане будут получать медицинскую помощь бесплатно, передаёт Lenta.Ru.

Торосян уточнил, что основную часть финансирования направят на проведение операций при онкологических заболеваниях, которые полностью будут осуществляться в рамках госзаказа, но только в тех медучреждениях, которые выберет Минздрав страны. Государство возьмётся компенсировать расходы на это по рыночной стоимости.