Ученые обнаружили связь между сном и сединой

Ученые из Виргинского университета Соединенных штатов Америки установили, что ранняя седина может появиться не только из-за стресса. На цвет волос также может повлиять количество сна.

В исследованиях с участием добровольцев обоих полов в возрасте от 20 до 50 лет специалистами было установлено, что, во-первых, ранняя седина появляется как у мужчин, так и у женщин.

Во-вторых, причиной обесцвечивания волос может стать не только стресс или генетическая предрасположенность к седине, но и сумма часов в сутках, которую человек тратит на сон...