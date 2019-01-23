В зоне риска – любители сахара

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко под руководством Николая Петропавловского состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором одним из вопросов рассматривалась разработка мер в регионе по снижению потребления сахара.

В обсуждении приняли участие депутаты ЗСК Ирина Конограева и Эдуард Кузнецов, представители министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора, главные врачи краевых лечебных учреждений, ведущие специалисты профильных направлений в медицине, ученые Кубанского медицинского университета, члены экспертно-консультативного Совета, молодые депутаты.

«Важность сегодняшней темы обсуждения ни у кого не вызывает сомнений. Как мы знаем из медицинской статистики, смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в нашем регионе и в стране в целом – на первом месте. Эти заболевания связаны в том числе с рационом питания человека, с избыточным потреблением продуктов, содержащих большое количество сахара», – сказал Николай Петропавловский.

Актуальность рассматриваемой темы была подкреплена цифрами. По информации главного внештатного специалиста-эндокринолога министерства здравоохранения края Инны Кудлай, в 50-е годы потребление сахара в стране на душу населения составляло 2 кг, в наше время – 70 кг. На сегодняшний день более 180 тысяч кубанцев имеют диагноз «сахарный диабет». Около одного миллиона человек находятся в зоне риска, это так называемые «преддиабетики».

На заседании прозвучали возможные варианты решения проблемы. Одним из них депутат ЗСК Эдуард Кузнецов, который также является вице-президентом Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края», назвал вовлечение представителей бизнеса в этот процесс. Он рассказал о зарубежном опыте, суть которого в отсутствии общего доступа к соли в точках общественного питания. По его данным, такой подход снижает потребление этого продукта клиентами. Такой же метод можно применить и в отношении сахара.

На заседании прозвучали также другие примеры и предложения.

По словам Николая Петропавловского, все они должны быть детально изучены представителями межведомственной рабочей группы. Решение о её создании стало итогом сегодняшнего разговора. Предметом обсуждения членов этой группы, по мнению всех участников заседания, в первую очередь должны стать вопросы привлечения волонтеров и средств массовой информации к разъяснительной работе о важности правильного питания и здорового образа жизни. Также планируется изучение ими передового зарубежного и отечественного опыта в этом вопросе.