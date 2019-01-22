Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали главные симптомы начавшегося инсульта головного мозга. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в российском интернет-сегменте.

Как пишет сайт vsekosmetologi.ru, данные медиков свидетельствуют о том, что в большинстве случаев летальный исход при инсульте наступает из-за несвоевременно оказанной помощи. Чтобы вовремя распознать болезнь у своих близких, следует знать ключевые признаки, указывающие на ее наличие. К ним относятся:

1. кривая улыбка;

2. неспособность поднять руки;

3. искривленный или повернутый язык;

4. онемение конечностей;

5. ухудшение зрения;

6. головокружение;

7. мигрень.

Ранее во вторник сообщалось, в сети опубликовали материал, в котором перечислены продукты и напитки, которые опасны для здоровья людей с повышенным артериальным давлением.