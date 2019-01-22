Ночной дожор: еда перед сном не вредит здоровью

Японские учёные опубликовали результаты исследования, ставшие радостными для каждого любителя плотно подкрепиться перед сном. По словам японцев, поздний ужин не приносит вреда здоровью.

Изначально мнение о том, что есть на ночь вредно, пошло после возникновения гипотезы, будто бы ночные перекусы влияют на повышение сахара в крови. Сотрудники университета Окаямы задействовали в своём исследовании более 1,5 тысячи человек и наблюдали за их режимом на протяжении нескольких лет, передаёт Мир24.

Большая часть испытуемых так или иначе выдерживала рекомендуемый двухчасовой интервал между ужином и сном. Но при этом 16% мужчин и 8% женщин регулярно позволяли себе поздние ужины.

Анализы показали, что в итоге у всех участников эксперимента уровень сахара оказался примерно одинаков. Большее влияние на него оказывало не время приёма пищи, а вес, привычки, образ жизни и кровяное давление. Учёные подчеркнули, что при здоровом образе жизни время ужина никак не отразится на самочувствии человека.