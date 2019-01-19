Ученые разработали диету для спасения планеты и человечества

Ученые рассказали, потребление каких продуктов человечеству необходимо сократить для того, чтобы спасти планету и уменьшить преждевременную смертность, передает телеканал Sky News.

К 2050 году, согласно подсчетам, население Земли превысит 10 млрд человек. Чтобы прокормить всех людей, надлежит уже сейчас основательно пересмотреть принятый рацион питания населения.

Для того, чтобы обеспечить здоровое будущее человечества, сегодня людям необходимо резко сократить потребление мяса и яиц, гласит основополагающее правило "повсеместной здоровой диеты".

Допускается употребление в пищу кусочка сосиски, мясного шарика или половинки ломтика бекона в день (но не более), 500 грамм овощей и фруктов, 28 грамм рыбы и не более 1.5 яйца в неделю.

"То, какую пищу мы принимаем, и то, как мы ее производим, определяет здоровье людей и планеты, и сейчас мы на неверном пути", - цитирует телеканал одного из авторов научного доклада.

По мнению специалистов, потребление мяса и сахара нужно сократить, по меньшей мере, вдвое (в идеале - отказаться совсем), а потребление орехов, фруктов, овощей и бобовых, напротив, удвоить.

Благодаря такой диете люди не только станут здоровее, но и уменьшат пагубные последствия изменения климата, эрозии почв, сокращения площади лесов и утраты биологического разнообразия.