Новая российская система может диагностировать рак за 20 секунд

Система создана исследователями из Санкт-Петербургского Политехнического университета и врачами, специализирующимися на лечении онкологических заболеваний. Новая разработка умеет выявлять рак лёгких за 20 секунд.

Система Doctor AIzimov распознаёт заболевание в процессе считывания компьютерной томографии лёгких, передаёт Мир24. Испытания разработка прошла на данных шестидесяти пациентов. Система обнаружила очаги заболевания размером в два миллиметра.

"Изначально мы настраивали алгоритм на поиск очагов от шести миллиметров, так как этой тактики придерживаются и сами врачи. Но система настолько обучена, что сама находит новообразования еще меньшего размера", - поделился мнением о работе системы заведующий Научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта Лев Уткин.