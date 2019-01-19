Учёные рассказали, кому ждать рождения близнецов

Британские учёные узнали, какие именно гены влияют на вероятность рождения близнецов или двойняшек. При этом они также подсчитали, что в России возможность родить близнецов составляет около 1%.

Чаще всего двойняшки рождаются в Африке, а реже всего - в Азии, передаёт Мир24. Учёные считают, что шанс получить двойню зависит от гена IGF1 и белка ИФР-1. У женщин, которые рожали близнецов, исследователи зафиксировали высокий уровень этого белка.

При этом учёные заметили, что если женщина, имеющая предрасположенность к рождению близнецов на генетическом уровне, отказывает себе в молочных продуктах, шанс родить сразу двоих заметно снижается.