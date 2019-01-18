Простой способ продлить жизнь после инфаркта и инсульта порекомендовали медики

Специалисты в области здравоохранения назвали простой способ продлить жизнь после перенесенного инфаркта или инсульта. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет News.ru, канадские кардиологи порекомендовали пациентам с недугами сердца вставать с места каждые двадцать минут и в течение следующих семи минут прогуливаться по комнате или совершать иные подобные действия. Люди, придерживающиеся подобного графика, могут сжечь в день свыше 750 килокалорий, убеждены медики.

Исследования, проведенные специалистами, свидетельствуют о том, что даже небольшие физические нагрузки способствуют снижению шансов развития проблем с сердцем. Малоподвижный образ жизни, напротив, негативно отражается на здоровье одного из главных человеческих органов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что диетологи назвали самый полезный продукт для гипертоников.