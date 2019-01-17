Минздрав России рекомендовал Госдуме РФ отклонить проект закона о возвращении курительных комнат в аэропорты. В ведомстве полагают, что подобные зоны способствуют употреблению табачных изделий.

Как пишет газета "Известия", по мнению ведомства, инициатива депутата Сергея Боярского вернуть зоны для курения будет противоречить основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Кроме того, в Минздраве отметили, что запрет на курение вне отведенных зон снизил продажи сигарет, в среднем, на 11-5%, и россияне впервые за последние 25 лет стали меньше потреблять изделия из табака.