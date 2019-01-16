Самый полезный продукт для страдающих гипертонией людей посоветовали диетологи

Специалисты, работающие в Соединенных Штатах, назвали самый полезный продукт для людей, страдающих от повышенного давления. Об этом говорится в заметке, появившейся в российском интернет-сегменте.

Как пишет «Колмово.ру», представители Американской ассоциации диетологов посоветовали пациентам с гипертонией есть фасоль. Согласно расчетам, которые осуществили специалисты, регулярное употребление 120 граммов фасоли в течение трех недель способно снизить уровень холестерина на 10%.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере опубликовали материал, в котором рассказывается, как можно предотвратить инсульт головного мозга. Авторы статьи, в частности, порекомендовали переходить на здоровое питание, регулярно заниматься спортом и отказаться от пагубных пристрастий – употребления алкоголя и курения.