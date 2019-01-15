Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

Названы четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российской блогосфере.

Как пишет канал «Здоровье сосудов» в «Яндекс. Дзен», в целях профилактики инсульта, следует, в первую очередь, лечить заболевания, которые к нему приводят. Это предусматривает контроль уровня артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также прием препаратов, препятствующих образованию тромбов, если есть такая склонность.

Другими шагами являются переход на правильное питание, регулярные физические тренировки и отказ от употребления спиртных напитков и курения, говорится в процитированной публикации.

Ранее в сети перечислили продукты питания, укрепляющие здоровье сердца и сосудов. В список, в частности, попали помидоры и цельные злаки.