Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети
15 января 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Названы четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российской блогосфере.
Как пишет канал «Здоровье сосудов» в «Яндекс. Дзен», в целях профилактики инсульта, следует, в первую очередь, лечить заболевания, которые к нему приводят. Это предусматривает контроль уровня артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также прием препаратов, препятствующих образованию тромбов, если есть такая склонность.
Другими шагами являются переход на правильное питание, регулярные физические тренировки и отказ от употребления спиртных напитков и курения, говорится в процитированной публикации.
Ранее в сети перечислили продукты питания, укрепляющие здоровье сердца и сосудов. В список, в частности, попали помидоры и цельные злаки.