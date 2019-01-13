Вкусно и полезно: как лечить кашель шоколадом

Британские исследователи выяснили, что шоколад является отличным помощником при борьбе с кашлем и респираторными заболеваниями. Употребление вкусного “лекарства” может позволить больным сократить дозу медикаментов.

Учёные из Университета Халла пришли к выводу, что шоколад помогает больным справляться с кашлем и респираторными заболеваниями. Это подтвердили исследования, в которых приняли участие более 150 человек, сообщает Мир24. Наблюдая за состоянием здоровья пациентов, учёные заметили, что больные, которые принимали лекарства с добавлением какао, начали чувствовать заметные улучшения буквально через пару дней.

Исследователи заявляют, что теобромин, входящий в состав какао, подавляет кашель лучше, чем кодеин, применяющийся при изготовлении лекарственных препаратов. Это объясняется способностью какао обволакивать горло и блокировать нервные окончания. При этом какао-напиток и горячий шоколад, наоборот, сильнее раздражает слизистую горла.