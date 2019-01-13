Ученые: реклама на ТВ провоцирует у детей развитие рака

Исследователи Медицинского центра Дартмут-Хичкок в США пришли к выводу, что телевизионная реклама напрямую связана с риском развития онкологических заболеваний и ожирения у детей. Ученые-онкологи назвали семь потенциальных симптомов рака

"Одним из факторов, способствующих плохому качеству питания детей, является маркетинг вредных продуктов непосредственно для несовершеннолетних", - заявила участница исследовательской программы.

Анкетирование показало, что большинство родителей, по собственному признанию, не могут противостоять уговорам своих детей и покупают вредную продукцию, увиденную в рекламе, пишут "Актуальные новости".

Ученые отмечают, что чрезмерное употребление подобных продуктов провоцирует развитие онкологических заболеваний и ожирения у детей, а привычка питаться вредной едой остается на протяжении многих лет.