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Ученые: реклама на ТВ провоцирует у детей развитие рака
13 января 2019, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи Медицинского центра Дартмут-Хичкок в США пришли к выводу, что телевизионная реклама напрямую связана с риском развития онкологических заболеваний и ожирения у детей.
"Одним из факторов, способствующих плохому качеству питания детей, является маркетинг вредных продуктов непосредственно для несовершеннолетних", - заявила участница исследовательской программы.
Анкетирование показало, что большинство родителей, по собственному признанию, не могут противостоять уговорам своих детей и покупают вредную продукцию, увиденную в рекламе, пишут "Актуальные новости".
Ученые отмечают, что чрезмерное употребление подобных продуктов провоцирует развитие онкологических заболеваний и ожирения у детей, а привычка питаться вредной едой остается на протяжении многих лет.
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