Зубная нить может оказаться опасной для здоровья

Ученые из Института общественного здравоохранения в Калифорнии нашли в зубной нити потенциально опасные для здоровья полифторалкильные соединения. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Специалисты исследовали образцы крови 178 женщин. У тех из участниц, кто регулярно использовал зубную нить, был зафиксирован повышенный уровень опасного соединения PFHxS.

"Анализ 18 разных зубных нитей показал, что все они имеют в своем составе фтор, который, в свою очередь, является маркером PFAS", - констатировали калифорнийские исследователи.

Ученые предполагают, что такие фториты могут привести к серьезным нарушениям работы иммунной системы, повреждению печени, и, возможно, даже к усилению определенных видов рака.