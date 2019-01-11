Рюмочку за долголетие?

Учёные из Калифорнии сделали неожиданный вывод - небольшое количество алкоголя, по их мнению, полезно для людей пожилого возраста. Вопреки устоявшемуся постулату, что алкоголь - это яд, неожиданный поворот застал общество врасплох.



Учёные проводили исследования с 1984 по 2013 год, наблюдая 1500 представителей среднего и высокого социального слоя. И выяснили, что небольшое количество алкоголя положительно влияет на память и другие когнитивные способности. Но опять же, подчеркивается в исследовании, речь идёт о пожилых людях - после 65 лет.



Экспериментаторы также чётко оговорили, что значит "небольшое количество алкоголя" - это две бутылки пива по 0,33 в день или два бокала сухого красного вина. Но опять же, это всё при прочих равных условиях, если у человека нет хронических заболеваний и патологий, несовместимых с употреблением алкоголя.



