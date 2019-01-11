Какая связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера
11 января 2019, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Любители поспать днём рискуют к старости получить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщили американские учёные после ряда проведённых исследований. Зачастую признаки деменции проявляются именно у тех, кто злоупотребляет дневным сном.
Медиками были обработаны данные более 100 человек в возрасте старше 60 лет. Все они испытывали дефицит сна в глубокой фазе, сообщает РИА Новости. Каждому из участников эксперимента выдали переносные электроэнцефалографические мониторы для фиксации мозговых волн.
Оказалось, что у всех испытуемых было обнаружено повышенное содержание тау-белка, который приводит к разрушению нейронов и образованию нейрофибриллярных клубков в мозге. Такие изменения зачастую встречаются при болезни Альцгеймера.
Учёные пришли к выводу, что подобный эффект возникает из-за недостатка сна с глубокой фазой. Чаще всего это встречалось у тех, кто спал в дневное время.