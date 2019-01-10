Тёплый шарф может наградить модниц прыщами

Любимый зимний аксессуар современных модниц может изрядно подпортить любую красивую внешность. Тёплый шарф, в который мы привыкли кутаться в морозы, зачастую приводит в появлению проблем с кожей.

Причиной появления прыщей на подбородке, которые становятся проблемой для любой красавицы, может оказаться обычный шарф. Специалисты считают, что это случается из-за несвоевременной стирки аксессуара. Поры забиваются, что приводит к появлению акне, сообщает Мир24.

Дерматолог и косметолог Мерин Паттерсон советует уделять внимание не только регулярной стирке шарфа, но и материалу, из которого он сделан. "Особенно в этом плане опасны шарфы из искусственного материала, такого как полиэстер. Хлопчатобумажные изделия позволяют коже дышать, а поту испаряться. Риск появления прыщей от шарфов из натуральных тканей намного меньше", - советует она.