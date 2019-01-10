Учёные считают, что пар от электронных сигарет опасен для детей с астмой

Исследования показали, что пар от электронных сигарет повышает возможность приступа астмы среди подростков на 27 процентов. В опросе приняли участие почти 70 тысяч детей.

Исследователи проанализировали данные, полученные из опроса почти 70 тысяч детей и подростков, сообщает Naked Science. Согласно полученной информации, ребята, подверженные пассивному воздействию пара от электронных сигарет, страдали от приступов астмы чаще. Учёные отметили, что в парах от электронной сигареты содержатся такие вещества, как содержатся пропиленгликоль, растительный глицерин, никотин и ароматизаторы, которые могут влиять на воспаление и раздражение лёгких у людей, страдающих астмой.

"Хотя мы не можем однозначно сказать, что эти устройства усиливают астму, я думаю, что, если я был бы родителем, то не захотел бы рисковать, позволяя своим детям находиться рядом с людьми, использующих эти устройства", - считает один из авторов исследования Дженифер Бэйли.