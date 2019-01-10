Врачи рассказали, почему мужчинам стоит опасаться проблем с сердцем

Мужчины более подвержены риску сердечных заболеваний, чем женщины. Это связано не только с образом жизни представителей сильного пола, но и с различиями в работе генов.

Известно, что в среднем продолжительность жизни женщин не несколько лет дольше, чем мужчин. Генетики заявили, что это связано не только с разницей в образе жизни, но и непосредственно с генами. Мужчины в преклонном возрасте рискуют получить проблемы с сердцем в 3,5 раза чаще, чем женщины, сообщает РИА Новости.

Болезни сердца чаще поражают мужское население планеты из-за различия в работе генов, которые отвечают за биоритмы и управляют суточными колебаниями давления.

"Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий", — объясняет генетик из Университета Флориды в Гейнсвилле Лорен Дума. Учёные отметили, что у самок мышей защитный эффект исчезал, если блокировалась выработка половых гормонов.