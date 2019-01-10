//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Когда она старше": ТОП-6 неравных звездных браков
- Танец актрисы Ирины Пеговой из спектакля стал хитом сети
- Виторган опубликовал семейное фото: Ксения Собчак смотрит с их сыном мультики
- Шнуров посвятил очередной свой стих Милонову
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Здоровье 13+
Врачи рассказали, почему мужчинам стоит опасаться проблем с сердцем
10 января 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчины более подвержены риску сердечных заболеваний, чем женщины. Это связано не только с образом жизни представителей сильного пола, но и с различиями в работе генов.
Известно, что в среднем продолжительность жизни женщин не несколько лет дольше, чем мужчин. Генетики заявили, что это связано не только с разницей в образе жизни, но и непосредственно с генами. Мужчины в преклонном возрасте рискуют получить проблемы с сердцем в 3,5 раза чаще, чем женщины, сообщает РИА Новости.
Болезни сердца чаще поражают мужское население планеты из-за различия в работе генов, которые отвечают за биоритмы и управляют суточными колебаниями давления.
"Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий", — объясняет генетик из Университета Флориды в Гейнсвилле Лорен Дума. Учёные отметили, что у самок мышей защитный эффект исчезал, если блокировалась выработка половых гормонов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Депутат Рады: реформы на Украине являются "циничным экспериментом над людьми"
//В мире
Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ
//Новости МирТесен
//Наука
Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"
//Здоровье
Учёные рассказали, какие факторы влияют на заражение вирусом гриппа
//Спорт
Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических домогательствах
//В мире
Лукашенко предупредил Россию об угрозе потери "единственного союзника" на Западе
//Новости партнеров
//Здоровье
Врачи рассказали, почему мужчинам стоит опасаться проблем с сердцем
//Здоровье
Госдума одобрила уголовное наказание за онлайн-продажу фальшивых лекарств
//Армия
Анкара отказалась подчиняться требованиям Вашингтона по С-400
//live
Не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя с личностью Анатолия Лукьянова
//Новости СМИ2
//В мире
Опубликовано видео из района гибели готовивших провокацию против ДНР бойцов ВСУ
//Общество
Синоптики предупреждают о существенном усилении ветра в Москве к выходным
Пенсионерка, заблудившаяся в мороз в горах под Челябинском, выжила
//В мире
Живут же люди! Албания – бункеромания, мерседесы и мать Тереза
//Политика
//Общество
Бузова продемонстрировала стальной пресс в сдержанном купальнике
//Армия
Экономики развитых стран мира будут снижаться на 0,1% в год, кроме России
//Наука
В Минобороны прокомментировали сообщения о гибели российского спутника
//Общество
//Общество
Мэр Саратова решил добраться на работу на автобусе и опоздал
//Общество
Гигантская киностудия, учрежденная Бондарчуком и Эрнстом, на грани краха
//Общество